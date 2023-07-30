الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير فرنسى: عودة العلاقات بين مصر وتركيا تدعم تحقيق استقرار المنطقة

الرئيس السيسي و أردوغان
الرئيس السيسي و أردوغان

قال راديو فرنسا الدولي إن استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين مصر وتركيا، سيسهم في تخفيف التوترات في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط.

العلاقات الدبلوماسية التركية المصرية 

وحسب تقرير «راديو فرنسا الدولي» عبر موقعه الإلكتروني من المتوقع  أن تساعد استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين القاهرة وأنقرة في أوائل يوليو  الجاري، في تخفيف التوترات في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط.

txt

خبير اقتصادى: تركيا من أكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعى المسال من مصر

ومن جانبها، قالت المحللة في الشأن الليبي آية بورويلة إن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أمر مفيد جدا لليبيا وللقارة الإفريقية بشكل عام حيث سيعملان من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا.

من جانبه، يقول مسعود كاسين، خبير الأمن الدولي في جامعة يديتيب بإسطنبول، إن التعاون الاقتصادي  بين البلدين سوف يوفر وسيلة للمضي قدمًا للخروج من التوترات الحالية في ليبيا، وقال: «تركيا ومصر في المقام الأول قد تجلبان أمن الطاقة وتجارة الطاقة في إفريقيا بشكل عام وليبيا بشكل خاص».

ومن جانبه، قال جليل حرشاوي من المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن في لندن إن عودة العلاقات بين مصر وتركيا أمر مفيد جدا للملف الليبي، حيث إن عودة العلاقات بين البلدين سوف تجلب الاستقرار والسلام في ليبيا وهذا سيمكن العمال المصريين من العمل بسهولة أكبر في ليبيا.

وأضاف حرشاوي أنه من المتوقع أن تتم مناقشة الملف الليبي وتفاقم الأوضاع في تونس والسودان وتشاد، خلال لقاء الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان في أول لقاء يجمع بينهما والذي من المتوقع أن يكون الأسابيع المقبلة.

عودة العلاقات الدبلوماسية

وسبق وأصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرسوما بتعيين ثلاثة سفراء جدد بينهم سفير تركيا في مصر.

ونص مرسوم أردوغان على تعيين صالح موتلو شان سفيرا لدى مصر، ومحمد كوتشوك يلماز سفيرا لدى الجزائر، ونوكيت كوتشوكيل إزبرجي سفيرا لدى إسبانيا.

txt

الرئيس السيسى يصدّق على تعيين سفير مصر لدى تركيا

العلاقات الدبلوماسية مصر تركيا أفريقيا الشرق الأوسط استعادة العلاقات

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

لطلبة 3 ثانوي| موعد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا برقم الجلوس

عبر الدستور| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 المعتمد رسميًا

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. موعد تنسيق الجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين