خبير اقتصادى: تركيا من أكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعى المسال من مصر

ثمّن خبراء الاقتصاد قرار مصر تركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، وترشيح مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

خبير اقتصادي: تركيا من أكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال من مصر

وكشف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تركيا من أكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال من مصر، وذلك لقرب المسافة كما أن قيمة مشتريات تركيا من مصر من الغاز الطبيعي المسال كبيرة جدا.

وتابع «يوسف» في تصريحات لـ الدستور، أن مصر احتلت المركز الثاني في توريدات الغاز المسال عربيا المتوجه لأوروبا بعد قطر؛ نظرًا للإمكانات المتاحة من بنية تحتية قوية علي سواحل البحر المتوسط، في ظل ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال من منافذ تصدير الغاز المسال المرتبط بمحطتي الإسالة بدمياط وادكو؛ لتصل أقصي معدلات التصدير خلال الفترة السابقة.

وفي سياق منفصل تنطلق فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 فى نسخته الثانية تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 وعلى مدار يومين، وسيستضيف المنتدى قادة صناعة التعدين بالمنطقة والعالم وشركات التعدين العالمية والمستثمرين وشركات الخدمات والموردين الراغبين فى أداء أعمالهم فى مصر والمنطقة، وسيسلط الضوء على خارطة طريق للمضي قدماً فى إطلاق كافة إمكانات قطاع التعدين فى ظل ما حققته النسخة الأولى من المؤتمر، والتى عقدت فى شهر يونيو العام الماضى.

ويأتى المنتدى هذا العام متزامناً مع الجهود المستمرة لوزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين، والذي شهد تغيرات كبيرة وجوهرية خلال السنوات الماضية بعد تنفيذ خارطة طريق ناجحة لإصلاح القطاع وتطويره بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والحكومة، ويكتسب نشاط التعدين حالياً دفعة كبيرة واعتراف بكونه وجهة مثمرة لمستثمرى التعدين فى ظل الطموح الذى تسعى إليه مصر بأن يصبح قطاع التعدين رافدا رئيسيا للدخل القومي وداعمًا مهمًا للاقتصاد المصرى.