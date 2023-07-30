"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يتجاوز 115 مليون جنيه خلال 6 أسابيع

حقق فيلم "بيت الروبي"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، أمس السبت، إيرادات بلغت 955 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم لأكثر من 115 مليون جنيه خلال 6 أسابيع، منذ طرحه بدور العرض ضمن منافسات موسم عيد الأضحى المبارك.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

يُذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائي 2023 شهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر، وهي "بيت الروبي"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور، وإخراج حسين المنباوي، و"تاج" بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وعمرو عبدالجليل وساندي، وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور، وإخراج أحمد عبدالوهاب.