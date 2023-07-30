الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 40 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله بالفيوم

ضبط 40شيكارة دقيق
ضبط 40شيكارة دقيق بلدى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية - الرقابة على الأسعار- وتمكنت الحملة من ضبط 40 شيكارة دقيق بلدى مدعم محظور بيعه أو تداوله في غير أغراضه على سيارة ربع نقل بصندوق مغلق، تم التحفظ على الدقيق والسيارة وتسليم السائق لمركز الشرطة المختص.

 وتم تحرير المحضر اللازم، وذلك في إطار خطة المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

إدارة الرقابة التموينية الانشطة التموينية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التجارة الداخلية الحملات التفتيشية الرقابة على الأسعار الرقابة التموينية السيطرة على الأسواق السلع الغذائية السلع الغذائي بتكثيف الحملات المواد البترولية المخابز والأسواق

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