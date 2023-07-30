انعقاد مجمع كهنة عزبة النخل.. أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية اليوم

عقد مجمع كهنة كنائس قطاع عزبة النخل اجتماعهم الدوري، في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل، بحضور نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس القطاع.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها القس مكاريوس وهيب مدير معهد المشورة بالمعادي عن كلنا نحتاج إلى شفاء، ثم تلتها أسئلة عن الخدمة ومناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

زيارة كشافة "مار مرقس شبرا" لسويسرا

من ناحية أخرى، استقبل نيافة الأنبا لوقا أسقف إيبارشية سويسرا الفرنسية وجنوب فرنسا، في مقر الإيبارشية بچنيڤ، مجموعة من أعضاء كشافة كنيسة القديس مارمرقس الرسول بشبرا، التابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية، الذين حضروا إلى سويسرا ضمن البعثة المصرية المشاركة في الاحتفال بمئوية مركز kandersteg الدولي للكشافة بسويسرا، والذي تأسس في أبريل عام ١٩٢٣.

كرنڤال "أنت تقدر" بإيبارشية منفلوط

وأقامت إيبارشية منفلوط، كرنڤالًا بعنوان "أنت تقدر" لذوي القدرات الخاصة، في دير السيدة العذراء والشهيد الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط.

شهد الاحتفال عدد من مسؤولي مديرية القوى العاملة بأسيوط، ومسؤولي الجهات المعنية المدنية، وشارك في الكرنڤال ١٥٠٠ من ذوي الهمم وأسرهم من كافة أنحاء محافظة أسيوط.