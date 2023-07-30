الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير سعودية: ساديو مانى يجرى الفحص الطبى ويوقّع اليوم للنصر

ساديو ماني
ساديو ماني

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن آخر تطورات الصفقة المرتقبة لانتقال السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، إلى صفوف فريق النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النجم الدولي السنغالي سيخضع للكشف الطبي، اليوم الأحد، في مدينة دبي الإماراتية، تمهيدًا للتوقيع رسميًّا لنادي النصر، وتمثيل فريقه الأول لكرة القدم.

وذكرت الصحيفة، نقلًا عن مصدر خاص، أن مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، سيوقِّع في اليوم ذاته عقدًا، يدافع بموجبه عن النصر، حتى 2026.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عائدات النادي البافاري من الصفقة، بلغت 30 مليون يورو، فيما سيتقاضى ماني 40 مليونًا راتبًا سنويًّا، إضافةً إلى عشرة ملايين «مكافآت البطولات» عند تحقيقها.

وانتقل النجم السنغالي إلى بايرن ميونيخ قادمًا من ليفربول الإنجليزي، الصيف الماضي، ووقَّع معه عقدًا، يمتدُّ ثلاثة أعوام مقابل 32 مليون يورو.

وسيكون ساديو ماني، رابع الصفقات الصيفية للنصر السعودي، على صعيد الأجانب، بعد التعاقد مع كل من مارسيلو بروزوفيتش، لاعب إنتر الإيطالي السابق، والبرازيلي أليكس تيليس، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، والإيفواري سيكو فوفانا، اللاعب السابق للانس الفرنسي.

وسيلتحق ماني ببعثة النصر في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعدما تم قيده في قائمة الفريق، ليشارك بداية من المباراة المقبلة أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

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