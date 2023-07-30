الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد العرض المسرحى "غنوة ياسمين" بقصر الثقافة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، العرض المسرحي "غنوة ياسمين" بقصر ثقافة بورسعيد، وسط حشد جماهيري ملأ المسرح، ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبالتزامن مع فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، بحضورالإعلامي محمد مصطفى شردي، والدكتورة جيهان المالكي، وكيل وزارة الثقافة ببورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بفعاليات العرض المسرحي والمهارات الفنية للأطفال مقدمي العرض، فضلًا عن إلقاء الضوء على قضية مجتمعية هامة خاصة بالأطفال ذوي الهمم، والذي تمثل في شكل عرض غنائي استعراضي يتخلله بعض خدع الإضاءة وقدم بنظام الدمج بمشاركة عدد من الأطفال من ذوي الهمم، ويأتي إيمانًا بضرورة دمج ذوي الهمم في المجتمع والاهتمام بمسرح الطفل لما له من دور كبير في توجيه وتعليم الأطفال من خلال العمل الدرامي.

يذكر أن عرض "غنوة ياسمين" تأليف عاطف عبدالرحمن، وإخراج إبراهيم فهمي، أشعار محمد عبدالرءوف، ألحان أحمد العجمي، غناء مريم طارق، ملابس علا عبداللطيف، تصميم وتنفيذ إضاءة سليمان رضوان، محمد رءوف، مؤثرات صوتية خالد عمار، استعراضات عمرو عجمي، ديكور أحمد معطى، مساعد إخراج إبراهيم متولي، مخرج منفذ محمد أبوالنور.

 

وأقيم العرض بمشاركة مجموعة من الفنانين وهم: أحمد رجب، مسعد خلف، فاطمة وليد، محمد بسيوني، يوسف محمد، إبراهيم فهمي، بسملة إبراهيم، جنى ممدوح، يوسف عادل، شادي مصطفى، محمد ملوك، عبدالرحمن خالد، يوسف عصام، جوري بكر، لاميس إسلام، حسين سيف، فرح حسن، إسلام الفار، محمود عجيزي، فاطمة علاء، بالاشتراك مع فرقة عجميات للفنون الشعبية للاحتياجات الخاصة.

وقُدم ضمن عروض مسرح الطفل بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
احتياجات اطفال ذوي الهمم الأطفال ذوي الهمم الأطفال من ذوي الهمم البسيوني استعراض

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