الليلة.. محمد رمضان يحتفل ببدء عرض فيلمه الجديد "ع الزيرو"

يحتفل النجم محمد رمضان الليلة ببدء عرض فيلمه السينمائى الجديد "ع الزيرو" الذي يتم طرحه في دور العرض السينمائية في مصر يوم الأربعاء المقبل 2 أغسطس.

ويقام العرض الخاص لفيلم "ع الزيرو" مساء اليوم بإحدى السينمات الكبرى بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال العمل وعدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

ويعد فيلم "ع الزيرو" العمل السينمائي الثاني للنجم محمد رمضان، والذي يتم طرحه بدور العرض السينمائية خلال هذا العام، حيث تم طرح فيلم "هارلي" ضمن منافسات موسم عيد الفطر السينمائي الماضي.

وطرحت شركة العدل جروب المنتجة للفيلم مؤخرًا الأغنية الدعائية للفيلم، والتي تحمل اسم "خمسة كل خميس" من فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان؛ استعدادًا لعرضه يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس بجميع دور العرض السينمائية.

وأغنية "خمسة كل خميس" كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب كولبيكس.

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج محمد العدل، ومن إنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستديوهات ڤوكس التابعة لشركة ماجد الفطيم للترفيه.

أحداث فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" تدور أحداثه حول حمزة "دراجون"، ولديه طفل صغير يعاني من مرض خبيث ويحاول والده تدبير الأموال اللازمة لعلاج نجله، يتعرض "حمزة" لعدة مواقف مثيرة يتعرف من خلالها على أشخاص يحاولون مساعدته، ما يغير من الأحداث المؤسفة التي يعيشها.

ويعد فيلم "ع الزيرو" ثانى أعمال الفنان محمد رمضان لهذا العام بعد عرض فيلمه الأخير "هارلي" بموسم عيد الفطر الماضي.

أبطال فيلم ع الزيرو

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.