مصرع شخص وإصابة 36 فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق الإسكندرية مطروح

لقي شخص مصرعه وأصيب 36 آخرون، اليوم الأحد، في حادث تصادم أتوبيس رحلات وسيارة نقل بطريق الإسكندرية مطروح، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى رأس الحكمة ومستشفى الضبعة المركزي.

وحصل "الدستور" على أسماء المصابين، وهم "عمر محمد سلامة، 14 سنة، مصابًا بكسر مضاعف بالساقين والذراع اليسرى، معاذ محمد سلامة، 14 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، مالك محمد سلامة، سنتان، مصابًا بجرح قطعي بالساق اليسرى، هبة عبدالجواد صبرى، 40 سنة، مصابة بي سي وكدمات، محمد هاني بسيونى، 15 سنة، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، هانى بسيونى أبوحمد، 47 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقرى وبي سى، منى محروس أبوحمد، 40 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساقين، عزة حسن الوكيل، 53 سنة، مصابة بى سى وكسر بالساق اليمنى، أحمد حسن النفياوى، 12 سنة، مصابًا بجرح أسفل الذقن 3 سم جرح متهتك الركبة اليمنى، طارق هانى بسيونى، 10 سنوات، مصابًا بجرح بالوجه 10 سم، وجيه هانى أبوحمد، 12 سنة، مصابًا بجرح أعلى العين اليسرى، إيهاب توفيق الشرقاوى، 30 سنة، مصابًا بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، مايا محمد النفياوى، 5 سنوات، مصابة بى سى واشتباه كسر بالساق اليمنى، ريماس أحمد النفياوى، 4 سنوات، مصابة بجروح متعددة بالرأس ونزيف بالبطن، محمد عثمان الشرقاوى، 27 سنة، مصابًا بجروح قطعية بالوجه والرأس".

كما أصيب أيضًا "باسم سلامة النفياوى، 42 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقرى، غيداء السيد الصاوى، 32 سنة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مالك صبحى الحليسى، مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فادية أحمد الحليسي، 62 سنة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، رحاب عماد الصباغ، 24 سنة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، جنة إيهاب توفيق، 3 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، سجدة إيهاب توفيق، سنة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إسراء محمد الحليسي، 11 سنة، مصابة باشتباه بى سى وكسر بالذراع اليمنى، صبحى عبدالفتاح عزت، 40 سنة، مصابًا ببى سى وكدمات، عبدالفتاح عزت الحليسى، 70 سنة، مصابة بى سى وكسر بالقدم اليسرى، أحمد صبحي الحليسى، 12 سنة، مصابًا بى سى وكسر بالساق اليسرى، حسن أحمد النفياوى، 25 سنة، مصابًا باشتباه بى سى وكسر بالضلوع، فاطمة محمد المتولي، 60 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف والضلوع، عماد عبدالفتاح الحليسى، 34 سنة، مصابًا ببى سى وكدمات، سمر سمير أيوب، 29 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، أحمد عماد عبدالفتاح، 9 سنوات، مصابًا بجروح متعدده بفروة الرأس، ملك عماد عبدالفتاح، 7 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مصطفى عماد عبدالفتاح، 7 سنوات، مصابة بجرح بالأنف وجرح بالقدم اليسرى، منة الله أسعد الغباشى، 29 سنة، مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عثمان محمد عثمان الشرقاوى، 3 سنوات، مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، حور محمد عثمان، 6 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم"، بالإضافة إلى علاء الدين رجب مصطفى المعداوى، 47 سنة، جثة هامدة.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، والتحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.