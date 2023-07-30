قبل 24 ساعة من انطلاقه.. وزيرة الهجرة تكشف أبرز جلسات مؤتمر المصريين بالخارج

أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم التنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، والاستقرار على محاور وجلسات المؤتمر، مؤكدة وضع الأجندة النهائية لتتيح مشاركة فاعلة للمصريين بالخارج والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بإشراك المصريين بالخارج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل الجمهورية الجديدة.



وتابعت وزيرة الهجرة أن المحور التعليمي، سيناقش أبرز الاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج، وتتعلق بمدارس المسار المصري وآخر تطورات التيسيرات التي تمت بالتنسيق بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن، بجانب بحث إنشاء المنصة الإلكترونية للطلاب بالخارج تتضمن المناهج المصرية، وكذلك سبل ربط علماء مصر في الخارج من الخبراء وشباب الباحثين بالوطن، ودورهم في إدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة والعلوم المتطورة في المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.



وأضافت السفيرة سها جندي، أن جلسات المحور التعليمي ستناقش دور اللجنة الوطنية الدائمة المختصة بمتابعة الطلبة المشكلة بقرار جمهوري برئاسة وزارة الهجرة والمعنية بأوضاع الطلبة العائدين من مناطق النزاع، وكذلك موقف الطلاب العائدين من مناطق الصراع في روسيا وأوكرانيا والسودان، وما تم إنجازه في استيعابهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وتيسير التحاق الطلاب العائدين من الخارج بالجامعات الأهلية والخاصة في التخصصات المناظرة لدراستهم بالخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.



في السياق ذاته، كشفت وزيرة الهجرة عن أن المحور السياسي، سيناقش الحديث عن الاستحقاق الرئاسي المقبل ودور المصريين في الخارج، وكذلك مواجهة حرب الشائعات واستعراض مكانة مصر في المجال السياسي العالمي، والحياة السياسية في مصر ومشاركة وتمثيل الشباب في الأحزاب والبرلمان والجهاز التنفيذي للدولة.



وبدورها، أضافت وزيرة الهجرة أن هناك العديد من الموضوعات المطروحة للنقاش ضمن جلسات المحور الاجتماعي، ومن بينها: التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق أو وثيقة تأمين ورعاية اجتماعية للمصريين بالخارج، واستراتيجيات مد المظلة التأمينية لتشمل كافة أطياف المصريين في الخارج، بجانب استعراض جهود وزارة الهجرة بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للإعلان عن خدماتها بين أوساط الجاليات للحصول على حق التأمين الاجتماعي، وآخر المستجدات حول إطلاق تطبيق المصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن جهود وزارة الهجرة في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

وتابعت السفيرة سها جندي أن المحور الخدمي سيناقش دور السفارات والقنصليات المصرية في الخارج وما تقدمه من خدمات للمغتربين، والتسويات التجنيدية وعرض التيسيرات الجديدة للشباب المصريين في الخارج بالتعاون بين وزارة الدفاع والخارجية والهجرة، بجانب التيسيرات الممكنة لتيسير استخراج الأوراق الثبوتية (جوازات السفر وبطاقات الرقم القومي) بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن جلسات المحور الاقتصادي والاستثماري، تشمل نظرة عامة على أداء الاقتصاد المصري والسياسات النقدية والبنكية للدولة بالتعاون مع وزارة المالية وما تحقق للمصريين في الخارج من مبادرة الإعفاء الجمركي للسيارات، وآليات طرح منتجات مصرفية استثمارية مختلفة والترويج لها بشكل جيد بالتعاون مع اتحاد البنوك الوطنية، بجانب عرض جهود الهيئة العامة للاستثمار في تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية، ومستجدات تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المؤتمر سيشهد نقاشًا موسعًا حول سبل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، والتي يمكن أن تكون محل اهتمام وجذب، وآليات تطوير قنوات التواصل بين الدولة والمستثمرين المصريين بالخارج لإيجاد حلول أكثر كفاءة وفاعلية للمستثمرين.