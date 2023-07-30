وفاة المؤرخ عبدالغنى الجندى أمين عام مركز الإسماعيلية للوثائق

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، المؤرخ والكاتب عبدالغنى الجندى، رئيس المركز الوثائقي بالإسماعيلية، وأحد أهم مؤرخي التاريخ بمحافظة الإسماعيلية، بعد صراع مع المرض داخل العناية المركزة بمجمع الإسماعيلية الطبي - التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل.

وكان المؤرخ والكاتب عبدالغنى الجندى، صاحب فكرة إنشاء المركز الوثائقي بالإسماعيلية، في عهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية الأسبق، عام 2017، وهدف المركز تصحيح المغالطات التاريخية التي ألصقها البعض بمشوار المدينة النضالي، وأكد وقتها الراحل، أن من يُرد أن يملك مفاتيح التاريخ فعليه أن يملك مفاتيح الإسماعيلية، حيث إن الغزو البريطاني في عام 1882 بدأ زحفه في احتلال مصر منها لتقوم الثورة العرابية لمواجهة الاحتلال، لكنها فشلت في وقف الزحف البريطاني على القاهرة بداية من معارك دارت في أبوصوير، والمحسمة، والقصاصين، ثم المواجهة الكبرى في التل الكبير، حيث انهزم أحمد عرابي بسبب خيانة بعض الأعراب.

ويضم المركز الوثائقي بالإسماعيلية وثيقة نادرة صادرة عن دار الوثائق المصرية، عن تاريخ نشأة محافظة الإسماعيلية، حيث أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قرارًا بإنشاء محافظة الإسماعيلية فى 18 أكتوبر 1959 وكانت قبلها إحدى مديريات محافظة القناة، لتصبح محافظة مستقلة، على أن تكون عاصمتها مدينة الإسماعيلية، وتضم 6 أقسام وهى القنطرة غرب وقسم البستان وقسم الضواحى والقصاصين القديمة والقصاصين الجديدة والتل الكبير، وذلك بناء على رأى مجلس الدولة والقانون 249 لسنة 1959 من الدستور المؤقت وقتها، ونصت الوثيقة على أن يتم استبدال اسم محافظة القناة باسم محافظة بورسعيد، ويحتفظ مركز الإسماعيلية للوثائق بهذه الوثيقة المهمة.