وزير الخارجية الأمريكى يناقش تطورات أزمات السودان والكونغو

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني وليام روتو، تطوّرات أزمة السودان، ومحادثات السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن تحدث مع الرئيس الكيني للتعبير عن "تقديرنا لمساهمات كينيا في السلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك قيادتها لمعالجة أزمة السودان، ودفع المحادثات التي تقودها مجموعة شرق إفريقيا إلى تخفيف التوترات شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأضاف البيان: أن الوزير بلينكن شجع على "الحوار السلمي والبنّاء لحل الخلافات السياسية في كينيا". وبالإضافة إلى ذلك، ناقش "التفكير الإيجابي لكينيا في قيادة قوة متعددة الجنسيات في هايتي".