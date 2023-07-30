الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق التهم طابقين فى عقار بمدينة نصر

الحريق
الحريق

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث مدينة نصر، أن ماس كهربائي وراء حريق طابقين داخل عقار سكني بمدينة نصر وتفحم محتوياتهم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من اخمادغ حريق فى عقار بمدينة نصر  تسبب فى التهام النيران محتويات طابقين.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى عقار بشارع عبدالله العربي  بمدينة نصر وعلى الفور انتقلت قيادات خى شرق مدينة نصر و4 سيارات إطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ .

وحاصرت قوات الإطفاء آلسنة اللهب ومنع خطر الامتداد إلى أجزاء العقار والتهام النيران محتويات طابقين فيما اصيب شخصين وتم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة لهم  وتمكنت قوات الإطفا من إخماد الحريق.

إخماد الحريق الإسعاف أصيب شخصين الاسعافات الأولية اللازمة التحريات الأولية الحماية المدنية بالقاهرة

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