الحماية المدنية: السيطرة على حريق هائل نشب داخل مصنع بلاستيك بالسلام

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق هائل نشب داخل مصنع بلاستيك، بمنطقة السلام وجارى الانتهاء من عمليات التبريد، للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران وامتدادها للمصانع المجاورة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع فى السلام، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان، وتبين بالفحص الأولي نشوب الحريق داخل المبنى، والتهمت النيران الطابق الإرضى، ويجرى رجال الحماية محاولاتهم للسيطرة على النيران.