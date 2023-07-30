الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية: السيطرة على حريق هائل نشب داخل مصنع بلاستيك بالسلام

الحريق
الحريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق هائل نشب داخل مصنع بلاستيك، بمنطقة السلام وجارى الانتهاء من عمليات التبريد، للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران وامتدادها للمصانع المجاورة.

 

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع فى السلام، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان، وتبين بالفحص الأولي نشوب الحريق داخل المبنى، والتهمت النيران الطابق الإرضى، ويجرى رجال الحماية محاولاتهم للسيطرة على النيران.

اخماد حريق هائل إخماد حريق الإطفاء التهمت النيران الحماية المدنية بالقاهرة السلام

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