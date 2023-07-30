بعد انتقال محرز وماني.. كيف خطف الدوري السعودي نجوم أوروبا؟ (بيانات)

يشهد الدوري السعودي لكرة القدم ثورة كبيرة في سوق الانتقالات، حيث استطاع خطف نجوم عالميين من أندية أوروبية كبرى، مثل رياض محرز وساديو ماني وإدوار مندي وغيرهم.



هذه الصفقات تعكس التطور والاستثمار الذي يشهده الدوري السعودي بدعم من صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الرياضة، كما تزيد من المنافسة والإثارة في الملاعب، وترفع قيمة الدوري على المستوى الإقليمي والدولي.

الجزائري رياض محرز هو أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، حيث حقق إنجازات كبيرة مع ناديه السابق مانشستر سيتي، بما في ذلك خمسة ألقاب للدوري الإنجليزي وثلاثة ألقاب لكأس رابطة المحترفين ولقب دوري أبطال أوروبا، كما توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2016، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2019.





انتقل محرز إلى نادي الأهلي السعودي بعد مفاوضات طويلة، وتصل قيمة الصفقة إلى ٣٥ مليون يورو، بالإضافة إلى ٥ ملايين كمكافآت، وسيرتدي القميص رقم 26 مع الأهلي، وبانتقاله إلى الأهلي، يأمل محرز في قيادة فريقه الجديد للفوز بالبطولات المحلية والآسيوية، وإظهار قدراته أمام جمهور جديد.

رياض محرز

الصفقة الأكثر بحثًا

في الساعات القليلة الماضية، تصدرت صفقة رياض محرز محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لذا رصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث التي حظي بها اللاعب الجزائري بعد انتقاله إلى الدوري السعودي، عبر موقع جوجل من مختلف دول المنطقة.



ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول اللاعب الجزائري رياض محرز، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا منذ الساعة العاشرة والنصف مساءً، يوم 28 يوليو الجاري، بنسبة 24 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليبلغ ذروته في الساعة السادسة صباحًا، يوم 29 يوليو الجاري، بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

كانت أكثر الدول العربية التي بحثت عن اللاعب الجزائري رياض محرز بعد انتقاله إلى الدوري السعودي، عبر موقع "جوجل"، هي الجزائر بنسبة ١٠٠ عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وتليها السعودية بنسبة 37، ثم العراق بنسبة 34، واليمن بنسبة 32، ومصر بنسبة 32 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

اللاعب رقم 10

أما السنغالي ساديو ماني فهو آخر نجوم أوروبا المنضمين إلى الدوري السعودي، حيث اختار نادي النصر السعودي ليلعب له في الموسم المقبل. ماني هو هداف من طراز رفيع، حصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين مع ناديه السابق ليفربول، وساهم في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية.



يتميز ماني بسرعته وقوته ومراوغته، ويعتبر من أفضل اللاعبين في مركز الجناح الأيسر، وانتقل السنغالي إلى النصر في صفقة بلغت قيمتها ٣٧ مليون يورو لنادي بايرن ميونيخ، وراتب ٤٠ مليون يورو سنويًا، كما سيرتدى ماني القميص رقم 10 مع النصر.

ساديو ماني

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول اللاعب السنغالي ساديو ماني، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا منذ الساعة السابعة والنصف مساءً، يوم 28 يوليو الجاري، بنسبة 40 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليبلغ ذروته في الساعة الواحدة صباحًا، يوم 29 يوليو الجاري، بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

كانت أكثر الدول العربية التي بحثت عن اللاعب السنغالي ساديو ماني بعد انتقاله إلى الدوري السعودي، عبر موقع "جوجل"، هي اليمن بنسبة ١٠٠ عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وتليها السعودية بنسبة 75، ثم مصر بنسبة 63، والسودان بنسبة 61، وسوريا بنسبة 42 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.