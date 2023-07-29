جهود مكثفة لإخماد حريق في مصنع بلاستيك بالسلام

تجري قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم السبت جهودا مكبرة، لمحاولات السيططرة على حريق نشب فى مصنع بلاستيك بشارع الترولى عقب انتقالها إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء

وفرضت القوات كردون أمني عقب وصولها لمكان الحريق، وجاري التعامل مع الحريق وإخماده قبل امتداد كرات اللهب إلى الأماكن المجاورة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع فى السلام وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء الى المكان ، وتبين بالفحص الاولى نشوب الحريق داخل المبنى والتهمت النيران الطابق الإرضى ويجرى رجال الحماية محاولاتهم للسيطرة على النيران.