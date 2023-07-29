دموع وبكاء صلاح عبد الله بعد تكريمه في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

كرم الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري النجم القدير صلاح عبد الله خلال حفل افتتاح الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح المصري والتي تحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وصعد النجم صلاح عبد الله على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا لاستلام التكريم ودرع المهرجان وسط صيحات، وتصفيق حاد من الحضور وسلمه التكريم الفنان أحمد صلاح السعدني.

وأعرب النجم صلاح عبد الله عن فخره بتكريمه في افتتاح مهرجان القومي للمسرح في دورته الـ16، ولم يستطيع تمالك نفسه وأجهش بالبكاء لسعادته بهذا التكريم.

ويرأس الدورة الحالية من المهرجان الفنان محمد رياض، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التي أكدت أن النسخة الحالية من المهرجان ستكون مختلفة بما تحتويه من نجوم كبار وعروض مسرحية ومسابقات جديدة وورش للشباب وندوات ومؤتمرات صحفية لكبار النجوم، فضلا عن الإصدارات والكتب للاحتفاء بالمكرمين.

وتشهد الدورة الحالية تكريم عدد من النجوم، أبرزهم صلاح عبدالله ورياض الخولي وخالد الصاوي ورشدي الشامي ومحمد أبوداود وأحمد فؤاد سليم، وآخرون من كبار النجوم.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستمر حتى يوم 14 أغسطس المقبل ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.