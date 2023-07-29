متحدث الوزراء: احتياطى الغاز فى مصر بخير والغاز متوفر ولدينا طاقة قصوى للإنتاج

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الغاز متوفر في مصر، لافتًا إلى أنه لا يتم تزويد نسبة الغاز مقابل المازوت لتوليد الكهرباء، نظرًا لوجود طاقة قصوى منتجة يوميًا لا نستطيع التزويد عنها لأسباب فنية تتعلق بالحقول، حيث تتم إدارة حقول الغاز في مصر من أجل الحفاظ عليها وليس من أجل استنزافها.

وأضاف السفير نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن الاستهلاك المحلي للغاز بشأن الكهرباء يزداد في فصل الصيف، لافتًا إلى أنه لا يوجد عجز أو نقص في الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي، مؤكدًا أن احتياطي الغاز في مصر بخير والغاز متوفر ولدينا طاقة قصوى للإنتاج.

وأوضح السفير نادر سعد، أنه لم يحدث قطع للكهرباء في المصانع، كما يتم استخدام مازوت إضافي لتعويض الاستهلاك الكبير في الطاقة، حيث يتم استيراد مازوت من الخارج رغم ارتفاع أسعاره عالمياً.