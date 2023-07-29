السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الدقهلية يفتتحان عددا من المنشآت الرياضية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عدة منشآت رياضية بعدد من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة.

 

شملت افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي مغطى متحرك بمركز شباب ميت خميس، على مساحة 850 مترا بمساحته 12.5*25متر ، بقيمة ايجارية سنوية 18.100 ألف جنيه بزيادة سنوية 10%، وذلك  بتكلفته 4.5 مليون جنيه وتخطت التكلفة الإنشائية إلى 8 ملايين جنيه، يقام عليه تعليم وتدريب السباحة، وبجانبه مقام حمام جاكوزى للاستشفاء والعلاج الطبيعي، كذلك الحمام مجهز سخن وبارد، وذلك لاقامة  تدريبات وعروض السباحة وعروض الإنقاذ.

 

حضر الافتتاح الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، محمد شفيق العجمى رئيس مجلس ادارة مركز شباب ميت خميس، السيد محمد صيام، المدير التنفيذي، وافتتح بعدها وزير الشباب والرياضة صالة الألعاب الإلكترونية بنادي جزيرة الورد بالمنصورة علي مساحة 1500 متر مربع والتي تضم 60 جهاز بتكلفة تقارب الـ20 مليون جنيه بنظام الـBOT لمدة 9 سنوات، والتي تعتبر أكبر صالة العاب الكترونية بمنطقة الدلتا.

وقام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الدقهلية، بتفقد عدد من المنشات تحت الإنشاء بالنادي منها صالة الألعاب الرياضية، الجيم على مساحة 600 متر بارتفاع 3 أدوار، وحمام السباحة التعليمي، وقاعة المؤتمرات بالنادي، وقام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الدقهلية بتسليم عدد 62 دراجات هوائية للجمهور وأسر الشهداء، تحت شعار «دراجتك صحتك»  تنفيذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ( الإدارة العامة للرياضة).
 

 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية

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