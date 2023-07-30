رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية "مركز معلومات التريبة والتعليم"

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، “الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية لتقديم عدة خدمات للتلاميذ وأولياء الأمور وتوفير المزيد من الوقت والجهد.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرابط الإلكتروني مسمى «مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني»، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات لاولياء الأموروالطلاب .

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

ويمكن للتلاميذ أو أولياء الأمور الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية والمسمى «مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني» من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

خدمات مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

يُقدم مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الخدمات للجمهور الخاص به وهم الطلاب وأولياء الأموروهذه الخدمات من ضمنها ما يلى:

- معرفة العديد من المعلومات عن المدارس المختلفة والتابعة للوزارة ومعرفة مصروفات المدارس الحكومية أو الخاصة أو التربية الخاصة أو الرياضية أو العسكرية أو التجريبية.

- يمكن من خلاله المصروفات أونلاين للطلاب بالخارج.

- معرفة شروط التقدم لامتحانات الطلاب بالخارج.

-أتاحة إمكانية سداد المصروفات أونلاين للمدارس الحكومية من خلاله .

- انشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

- تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية.

- إعلان أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونياً.

- التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة إتمام الثانوية العامة.

- التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي.

-من خلاله يمكن الالتحاق بالمدارس الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمطروح.

- تسجيل التقدم لامتحانات الطلاب بالخارج.

- توزيع مناهج الطلاب بالخارج.

- إعلان نتائج الامتحانات الدبلومات الفنية إلكترونياً.

- متابعة تسجيل طلاب الدبلومات الفنية وتعديل التسجيل وطباعة كشوف.