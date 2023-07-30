الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية "مركز معلومات التريبة والتعليم"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها،  خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، “الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر. 

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية لتقديم عدة خدمات للتلاميذ وأولياء الأمور وتوفير المزيد من الوقت والجهد.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرابط الإلكتروني  مسمى «مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني»، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات لاولياء الأموروالطلاب .

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

ويمكن للتلاميذ أو أولياء الأمور الدخول على  موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية والمسمى «مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني» من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

استعلم الآن.. نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس

هل تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023؟

"مصدر بالتعليم" يكشف حقيقة أسماء أوائل الثانوية العامة المتداولة على السوشيال ميديا

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

خدمات مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

يُقدم مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الخدمات للجمهور الخاص به وهم الطلاب وأولياء الأموروهذه الخدمات من ضمنها ما يلى:

- معرفة العديد من المعلومات  عن المدارس المختلفة والتابعة للوزارة ومعرفة  مصروفات المدارس الحكومية أو الخاصة أو التربية الخاصة أو الرياضية أو العسكرية أو التجريبية.

- يمكن من خلاله  المصروفات أونلاين للطلاب بالخارج.

- معرفة شروط التقدم لامتحانات الطلاب بالخارج.

-أتاحة إمكانية  سداد المصروفات أونلاين للمدارس الحكومية من خلاله .

- انشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

- تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية.

- إعلان أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونياً.

- التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة إتمام الثانوية العامة.

- التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي.

-من خلاله يمكن  الالتحاق بالمدارس الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمطروح.

- تسجيل التقدم لامتحانات الطلاب بالخارج.

- توزيع مناهج الطلاب بالخارج.

- إعلان نتائج الامتحانات الدبلومات الفنية إلكترونياً.

- متابعة تسجيل طلاب الدبلومات الفنية وتعديل التسجيل وطباعة كشوف.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية مركز معلومات وزارة التريبة والتعليم الخدمات التي يقدمها مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط موقع وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج الامتحانات الدبلومات الفنية إلكترونيا

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك المُفعَّل| رابط نتيجة الثانوية العامة الدستور 2023 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة