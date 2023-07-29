السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

احجز تذكرتك.. موعد حفل كارول سماحة وبهاء سلطان بمهرجان العلمين

كارول سماحة
كارول سماحة

تحيي المطربة اللبنانية كارول سماحة، والمطرب المصري بهاء سلطان، ليلة من أجمل الليالي في مهرجان العلمين، وذلك يوم 10 أغسطس المقبل.

وكشف موقع "تذكرتي" عن تفاصيل الحفل المقرر إقامته في 10 أغسطس المقبل على مسرح أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

 

يبدأ الحفل في السادسة مساءً، ويحيي الفنان بهاء سلطان الفقرة الأولى، ثم تستكمل الفنانة كارول سماحة باقي الحفلة.

وأعلن موقع "تذكرتي" عن أسعار تذاكر الحفل: 65 ألف جنيه لفئة اللونج وتكون لـ10 أفراد، والهاي تابل 20 ألف جنيه لعدد 4 أفراد، و600 جنيه للتذكرة العادية، و350 و550 و300 جنيه للأسعار داخل المجاميع.

 

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي. 

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