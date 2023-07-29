إليسا وتامر عاشور يقدمان حفلًا مميزًا بمهرجان العلمين.. اعرف الموعد (فيديو)

تحيي النجمة اللبنانية إليسا، والنجم تامر عاشور، حفلًا غنائيًا ضخمًا، بمهرجان العلمين الجديدة، ضمن حفلات المهرجان المقامة حتى نهاية أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يقام حفل النجمين، إليسا وتامر عاشور، يوم 5 أغسطس المقبل.

يقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، منها: "تيجي نتراهن، كل يوم، بيت كبير، كلموها عني، قولوله سماح، كان موضوع، وقت الوداع، أجمل حلم، ليه بيفكر، عشت معاك حكايات، تسلم، خدها كلمة"، بالإضافة إلى العديد من أغانيه الجديدة والقديمة التي يعشقها جمهوره.

وأعلن موقع "تذكرتي" عن أسعار تذاكر الحفل كالتالي: 65 ألف جنيه لفئة اللونج وتكون لـ10 أفراد، والهاي تابل 20 ألف جنيه لعدد 4 أفراد، و600 جنيه للتذكرة العادية، و550 و350 و300 جنيه للأسعار داخل المجاميع.