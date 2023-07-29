اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى منشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم السبت، حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة منشأة ناصر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بحثًا عن الكنز المدفون للفراعنة، خاصة عقب إيهامهم بأن البيت قديم وأثري وأسفله مقبرة أثرية، كما أنهم استعانوا بشيخ أخبرهم بأن هناك تماثيل أثرية أسفل العقار.

وتبين ارتكاب المتهمين أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف العقار أمكن ضبط شخصين، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، ملك أحدهما.

وعثر بداخله على حفرة قطرها متران بعمق 4 أمتار، الأدوات المستخدمة فى التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.