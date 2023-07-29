السكك الحديدية: عودة سرعة القطارات لطبيعتها بعد انخفاض درجات الحرارة

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن عودة سرعة القطارات لطبيعتها، وذلك بعد تخفيضها طوال النهار بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر بالسلب على سلامة التشغيل وعلى الحركة، على أن تعود السرعات لنفس معدلاتها مع انخفاض درجات الحرارة.

وقامت الهيئة بخفض سرعة القطارات في مداخل القرى والمزلقانات بسبب الطقس والإصلاحات في بعض المواقع للحفاظ على سلامة الركاب، وسلامة حركة القطارات على مستوى الجمهورية.

من جهته أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، على ضرورة تشغيل كل أجهزة التحكم بالقطارات، وأيضًا العمل على خفض معدلات تأخيرات القطارات فى ظل وصول دفعات جديدة من الجرارات والعربات الجديدة والتي تسهم فى رفع مستوى الخدمة.