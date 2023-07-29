بعد نجاح "كشف مستعجل".. مصطفى خاطر يبدأ تصوير "البيت بيتى 2"

بدأ الفنان مصطفى خاطر بمشاركة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، تصوير أول مشاهدهما بمسلسل "البيت بيتي" الموسم الثاني، بعد نجاحهما الكبير بالموسم الأول الذي عرض العام الماضي.

وأعرب خاطر في تصريح لـ"الدستور" عن سعادته الشديدة وتحمسه بالموسم الثاني من "البيت بيتي" الذي ينتمي لنوعية المسلسلات ذات 10 حلقات، مؤكدًا أن الأحداث ستكون أقوى وأمتع، ليليق بنجاح الجزء الأول ويستكمل مسيرة نجاحه، متمنيًا أن يحقق النجاح المطلوب وينال إعجاب الجمهور.

وعن رأيه بمسلسلات العشر حلقات، قال مصطفى خاطر إنها تجربة مميزة ويحبها خاصة بالكوميدي مردفًا: "فكرة الكوميديا كلما قُدمت في عدد حلقات أقل كانت أفضل، حيث تبتعد عن الحشو والجمل الركيكة والمصطنعة لمماطلة الأحداث، فبالنسبة لي أفضل هذه النوعية من المسلسلات وتحديدًا الكوميدي".

وكان خاطر حقق نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي بمشاركته في بطولة مسلسل "كشف مستعجل" الذي ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وعرض على منصة ووتش إت الإلكترونية وشاركه البطولة الفنان محمد عبدالرحمن توتا ونخبة من الفنانين وضيوف الشرف.