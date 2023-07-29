السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل: تطوير ميناء السخنة سيزيد من أهميته وزيادة أطواله حوالى ١١ كيلو

خلال الزيارة
خلال الزيارة

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن ميناء السخنة، إنه أحد الموانئ المصرية المهمة على البحر الأحمر فهو الميناء الأول قبل التطوير أو بعده فى الموانئ المصرية على البحر الأحمر من حيث المساحة أو أطوال الأرصفة أو الأعمال الخاصة بالأرصفة، وارتباطه بالسكك الحديدية التي تربطه بكل أنحاء الجمهورية.

وأوضح الفريق كامل الوزير خلال تسليم مينا السخنة، إن الميناء كان يبلغ طول ٥ كيلو أرصفة، وفى مدة زمنة لا تتجاوز الـ٢٥ شهرًا، سيتم وصوله إلى ١٧ كيلو أرصفة على مرحلتين تم تقسيمها من حيث تسليم الموقع للشركات وتنتهي أول ٦ كيلو فى ديسمبر المقبل من حيث التكريك أو تسلم الأرصفة، بالإضافة لنسبة كبيرة من المرافق العمومية من الشبكات والطرق.

البحر الاحمر السكك الحديدية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الموانيء المصرية تطوير ميناء السخنة ميناء السخنة

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