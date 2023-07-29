ريهام عبدالحكيم تجرى بروفات حفل "العلمين" رفقة الموجى بالأوبرا (صور)

تواصل النجمة ريهام عبدالحكيم، برفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالاحتفالية الضخمة، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي يعد الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، والمقرر إقامتها الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس على مسرح أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ الليلة الطربية فى تمام السادسة مساء بحفل ريهام عبدالحكيم، وتتغنى خلاله بمجموعة كبيرة من روائع الزمن الجميل لسيّدة الغناء العربي أم كلثوم، إلى جانب مختارات من أعمالها الخاصة منها (لو حد ظلمك، هتحس بقيمتي، قبل ما أنام، راحة البال، أحلى هدية، عسل أسود، وأغنية جاي على بالي ألحان وتوزيع خالد حماد، وكلمات سلمى رشيد، تتر مسلسل "خاتم سليمان"، وتتر مسلسل "هي ودافنشي").

مدحت صالح يختتم الاحتفالية بقيادة المايسترو أحمد عامر

وفي سياق آخر، يختتم الاحتفالية النجم الكبير مدحت صالح، برفقة الأوركسترا الموسيقية ومشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، وقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويشدو مدحت صالح خلال الحفل ببرنامج فني مميز يتضمن باقة مختارة من أروع وأجمل الأغاني٬ التي قدمها خلال مشواره الفني من بينها: «ولا تسوى دموع٬ حبك خطر٬ بنت القلب٬ جاي على نفسك٬ باكتب اسمك٬ لما قالك بحبك٬ هما الحبايب٬ زي ما أنت عايز٬ عليك إحساس٬ وحياة قلبي٬ واحشنا بجد٬ مجنونة بيا٬ العين وخداني»، وغيرها.

أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم

أعلن موقع "تذكرتي" عن أسعار تذاكر الحفل كالتالي: 1000 جنيه لفئة الـvip، و600 جنيه للتذكرة البلاتنيوم، و400 جنيه للتذكرة الذهبية، و250 جنيهًا للتذكرة العادية أو الفضية.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.