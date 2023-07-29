السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب حريق عرضى.. انقطاع التيار الكهربائى عن العراق بالكامل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، السبت، عن أن التيار الكهربائي انقطع عن أرجاء البلاد، إثر حريق عرضي في محطة بمحافظة البصرة، جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أنه في الوقت الذي تمر به المنظومة بظروف عصيبة، من شح الوقود وتزايد الطلب على الاستهلاك، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة، تعرضت المنظومة الكهربائية اليوم في الساعة 12:40 لانقطاع تام، بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة، أدى إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج.

وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ وبشكل سريع من مركز السيطرة الوطني والتنسيق مع مراكز السيطرة في المحافظات على إعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعا، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة.

عمل تخريبى

في غضون ذلك، قال مصدر حكومي عراقي إن عملا تخريبيا وراء انطفاء منظومة الكهرباء في أغلب المحافظات.

وذكر المصدر لشبكة، "روسيا اليوم"، أن الحريق الذي اندلع في محطة البكر بمحافظة البصرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في أغلب المحافظات العراقية.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود عمل تخريبي نتج عنه الحريق.

وزارة الكهرباء العراقية انقطاع التيار الكهربائي حريق عرضي محطة البكر التحويلية الثانوية محافظة البصرة

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