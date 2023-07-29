تفاصيل لقاء محافظ مطروح مع متضررى حريق أحد المولات التجارية (صور)

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، على لقاء متضرري حريق أحد المولات التجارية وسط شارع إسكندرية بمدينة مرسى مطروح، بحضور النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب، وجمال حماد عن الغرفة التجارية والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان ومحمد إبراهيم مراقب عام الحسابات ومحمد جابر مدير الشئون المالية بالمحافظة.

واستمع محافظ مطروح، لعدد من المتضررين، حيث أكد حرص المحافظة على التضامن والوقوف مع أبنائها المتضررين، وتم البدء من خلال المحافظة بصرف 10 آلاف جنيه لكل متضرر من أصحاب البضاعة وتحمل المحافظة ذلك من الموارد الذاتية لها.



وأوضح أنه تم فتح الكود المؤسسي للمحافظة رقم ٢١٠٠٠١٠١ لقبول المساهمات من رجال الأعمال والمجتمع المدنى والأفراد لدعم المتضررين والمشاركة في التعويضات عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحريق والتخفيف عنهم.

وأضاف أنه سيتم فتح محلات سوق علم الروم بإيجار رمزى كحل مؤقت للراغبين من المتضررين، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات وفق الإجراءات والضوابط في ذلك الشأن، كما أنه تم تشكيل لجنة من مديرية الإسكان لمعاينة سلامة المبنى الإنشائية والأضرار الناتجة عن الحريق مع وضع عدد من التوصيات سيتم تنفيذها.



وأشار محافظ مطروح، إلى ضرورة الحصر الدقيق للمتضررين بالفعل ومراجعتها، وذلك من خلال لجنة شعبية مع ضرورة الاستفادة من الأخطاء وتلافيها، خاصة اشتراطات الحماية المدنية والكهرباء.

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