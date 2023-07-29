"ثقافتنا فى إجازتنا".. ليالى مطروح الصيفية تواصل عروضها بتفاعل كبير

شهد عدد من المواقع الثقافية بفرع ثقافة مطروح، إقبالًا على المشاركة في الفعاليات والورش الفنية والأدبية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

وقدمت فرقة أبوقير للموسيقي العربية، الجمعة، عرضها لليلة الثانية علي مسرح النادي الاجتماعي وبقيادة الفنان سامح إبراهيم، حيث قدمت الفرقة مجموعة متنوعة ومتميزة من الفقرات الغنائية التي أبهرت وأمتعت الحاضرين، منها "زي ماهي حبها، عمار يا إسكندرية، بيت العز يا بيتنا،" وغيرها من الأغاني الطربية الجميلة التي استمتع بها جمهور الحضور، ضمن فعاليات البرنامج الفني الذي تشرف عليه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

كما استمر معرض الكتاب في تقديم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة للسادة الزائرين وأبناء مطروح، ونفذت الفنانة نهلة عبد الفتاح ورشة لعمل ميداليات من الخرز بالنادي الاجتماعي على هامش ليالي ثقافتنا في إجازتنا، حيث شارك فيها عدد كبير من الأطفال واستخدمت الفنانة الخرز الملون بمختلف أشكاله، وذلك ضمن البرنامج الذي ينظمه فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش.

وضمن فعاليات الفرع نفذت الفنانة شيماء الواعي ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة مطروح، علمت من خلالها الفنانة الأطفال طريقة استخدام الورق الملون لعمل مجسم العنكبوت بطريقة ميسرة وبسيطة.

كما نفذت الفنانة منى شاكر ورشة للخيوط بقصر ثقافة مطروح استخدمت من خلالها الفنانة الخيط والمسامير في عمل لوحة جميلة وبشكل سهل.

تحت عنوان "ثقافتنا فى إجازتنا"، أطلقت وزارة الثقافة، فعاليات مبادرة صيفية تستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، وتضم سلسلة من البرامج والأنشطة فى قرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الإجازة الصيفية.

ليالي مطروح الصيفية

ليالي مطروح الصيفية

ليالي مطروح الصيفية

ليالي مطروح الصيفية