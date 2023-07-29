السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

راديو "نغم FM" يقدم تغطية خاصة لمهرجان جرش للثقافة والفنون

مهرجان جرش
مهرجان جرش

تقدم إذاعة راديو "نغم FM" تغطية خاصة لمهرجان جرش للثقافة والفنون مع الإذاعية والكاتبة شافكي المنيري.

 

يذكر أن الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان جرش تشهد مشاركة مصرية كبيرة بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين في وفد تترأسه وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

ويشارك بمهرجان جرش نخبة من نجوم الفن المصريين في فعاليات مهرجان جرش، منهم الفنان هاني شاكر، والفنانة مروة ناجي، وعددًا من الفرق الموسيقية والغنائية، بخلاف فعاليات البرنامج الثقافي، الذي يشمل العديد من الندوات واللقاءات الحوارية، من بينها: أمسية تجمع الشاعرين أحمد الشهاوي، وسامح محجوب، وندوة للدكتور مدحت العدل، تتناول الدراما.

ويقام المهرجان تحت رعاية الملك عبدالله الثانى بن الحسين ملك الأردن، وإشراف الدكتورة هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، ورئيسة اللجنة العليا للمهرجان، والسيد أيمن سماوي، رئيس المجلس الأعلى للمهرجان، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، والمستشار محمد القاضي وزير الثقافة اللبناني.

الدكتورة نيفين الكيلان الدورة السابعة الدكتورة نيفين الكيلاني البرنامج الثقافي الثان الثقافي

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