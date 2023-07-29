محافظ المنيا يوجه بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمبانى الحكومية

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمباني عقب انتهاء مواعيد العمل، مؤكدًا تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة المحال والمولات التجارية؛ للتأكيد على تخفيض الإضاءة القوية، وكذلك إضاءة لوحات الإعلانات على الواجهات الخاصة بها، وعدم خفض حرارة التكييف عن ٢٥ درجة مئوية وأيضًا الالتزام بمواعيد الغلق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة تلك التعليمات.

وأشار إلى متابعة المنشآت والأندية الرياضية والملاعب والكافتيريات؛ للتأكد من غلق الكهرباء فور انتهاء الفعاليات التي تُقام بها، وترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة، وفصل التيار عنها في تمام العاشرة مساءً.

في ذات السياق، تم التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة وغلق الإنارة بعد انتهاء الصلاة.

وشدد محافظ المنيا، على استخدام اللمبات الليد الموفرة بأعمدة الإنارة والمنشآت الحكومية والعامة وداخل المشروعات، وكذلك استبدال العدادات التقليدية بالعدادات مسبقة الدفع بجميع المنشآت، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة تلك المنظومة دوريًا، من خلال التنسيق مع شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة، مناشدًا الجهات بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.