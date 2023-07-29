السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يتغلب على كاواساكى اليابانى بهدف نظيف وديًا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

تغلب بايرن ميونخ الألماني على نظيره كاوساكي الياباني بهدف نظيف، اليوم السبت، وديًا استعدادًا للموسم الجديد.

هدف الفوز الوحيد أحرزه جوسيب ستانيتش في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني.

ويضرب بايرن موعدًا قويًا في 2 أغسطس المقبل وديًا مع نظيره ليفربول الإنجليزي.

بايرن ميونخ يُعلن انتقال ساديو مانى إلى نادٍ آخر

استبعد بايرن ميونخ الألماني، السنغالي ساديو ماني جناح الفريق من قائمة المباراة الودية اليوم.

وأشار بايرن، في بيان رسمي عبر حسابه بـ"تويتر"، إلى أن ماني خرج من قائمة المباراة، حيث تجري إجراءات انتقاله لفريق آخر خلال أيام.

يأتي ذلك بعدما اتفق النصر السعودي مع النادي واللاعب أمس، لانتقال الدولي السنغالي لصفوف الفريق السعودي.

وسينضم ماني لصفوف النصر في صفقة ستتكلف 37 مليون يورو وفقًا للتقارير وبراتب يقدر بـ40 مليون يورو سنويًا بعد موسم واحد فقط مع النادي الألماني.

وسيلتحق ماني ببعثة النصر في البطولة العربية بعدما قيده النادي في قائمته ليشارك بداية من المباراة المقبلة أمام الاتحاد المنستيري.

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