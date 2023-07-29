السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بابا الفاتيكان يتوجه إلى مارسيليا سبتمبر المقبل

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

يزور البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مارسيليا جنوب فرنسا، يومي 22 و23 سبتمبر المقبل، حسبما ذكر الفاتيكان اليوم السبت، مؤكدا ما أعلنته إيبارشية مارسيليا في مارس الماضي، عن زيارة البابا فرنسيس المرتقبة في 23 سبتمبر. 

ووفقا للفاتيكان، من المنتظر أن يصل البابا فرنسيس الجمعة 22 سبتمبر إلى مارسيليا وسيكون في استقباله في مطار المدينة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

ومن المقرر أن يقيم البابا فرنسيس صلاة في "كاتدرائية نوتردام دو لاجارد"، ثم تجمع ديني بالقرب من النصب التذكاري تكريما للمهاجرين الغرقى والسبت 23 سبتمبر، يجري بابا الفاتيكان لقاءات مع عدد من المواطنين.

كما من المقرر أن يجري بابا الفاتيكان مباحثات مع الرئيس الفرنسي، ثم يختتم زيارته بإقامة قداس مهيب، وسط عدد غفير من الجمهور متوقع حضوره، في ستاد "فيلودروم"، كما أعلنت أبرشية مارسيليا، فإن البابا فرنسيس، سيحتفل خلال زيارته في 23 سبتمبر، بقداس كبير مفتوح للجمهور في ستاد "فيلودروم" الأسطوري (هو ملعب نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم )، الذي يمكن أن يستوعب أكثر من 67 ألف شخص. 

ومن المقرر أن يختتم البابا فرنسيس في مارسيليا اجتماعات أساقفة البحر الابيض المتوسط، التي سيحضرها حوالي ستين ممثلا عن الكنائس من الشواطئ الخمسة للبحر الأبيض المتوسط (شمال إفريقيا والبلقان وأوروبا اللاتينية والبحر الأسود والشرق الأوسط) وكذلك نحو ستين شابا من جميع هذه الدول، في الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر. 

وتعد زيارة البابا فرنسيس إلى فرنسا هي الأولى منذ زيارة سلفه بنديكت السادس عشر في عام 2008، لكن البابا فرنسيس قام بزيارة إلى ستراسبورج في عام 2014 ، لكنها كانت في إطار زيارة للمؤسسات الأوروبية. 

وفي بيان صحفي، رحب رئيس أساقفة مارسيليا الكاردينال جان مارك أفيلين، باستقبال بابا الفاتيكان، الذي سيشارك في اجتماعات البحر المتوسط مع الأساقفة والشباب في المدينة الساحلية.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مارسيليا إيمانويل ماكرون

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