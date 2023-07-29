السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن بطعنة نافذة خلال مشاجرة فى الدقهلية

طعن
طعن

لقي مواطن مصرعه بطعنة نافذة من سلاح أبيض، خلال مشاجرة مع آخر بقرية كفر الترعة القديم التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بمصرع شخص خلال مشاجرة بقرية كفر الترعة القديم دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين مصرع مواطن يبلغ من العمر 17 عامًا، مقيم بقرية كفر الترعة القديم بشربين، وذلك خلال مشاجرة مع آخر بالقرية، وسدد لها طعنة نافذة نقل على إثرها للمستشفى في حالة حرجة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات إسعافه.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مواطن سلاح أبيض محافظة الدقهلية النيابة العامة مدير أمن الدقهلية مأمور مركز شرطة شربين

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