وزير الشباب والرياضة: بحث فرص الاستثمار بنادى بلدية المحلة لزيادة موارده

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نادي بلدية المحلة، بحضور النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، ومصطفى الشامي، رئيس مجلس إدارة نادى بلدية المحلة، وأعضاء مجلس الإدارة.

يأتي ذلك ضمن برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الغربية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، والتي بدأها بلقاء شباب المحافظة خلال لقاء حواري مفتوح، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

وأكد وزير الشباب والرياضة دعم ومساندة نادي بلدية المحلة على كل الأصعدة، وبحث فرص الاستثمار للنادي لزيادة موارد النادي، مؤكدًا أن نادي بلدية المحلة له قيمة كبيرة بوصفه أحد أهم الأندية الشعبية والجماهيرية بمحافظة الغربية مع شقيقه نادي غزل المحلة، معربًا عن سعادته بعودة نادي بلدية المحلة لمكانته الطبيعية وسط الكبار بدوري الأضواء من جديد بعد فترة كبيرة.

وقدم صبحي التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس الإدارة، وجماهير المحلة العريقة، التي ساندت الفريق حتى صعوده، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم للفريق حتى يواصل مسيرته الكروية بنجاح.

ووجه وزير الشباب بدراسة تطوير حمام السباحة بالنادي لخدمة أعضاء النادي، والفرق الرياضية بالنادي، كما وجه بصرف دعم مادي لفريق الجودو المكفوفين بالنادي.

ووجه محافظ الغربية التهنئة للفريق الأول لكرة القدم لصعوده للدوري الممتاز، في خطوة، ليست جديدة على هذا النادي العريق، والذي كانت تخشاه كل الفرق في المسابقة، متمنيًا أن يعود النادي إلى موقعة الطبيعي في جدول الدوري مع وجود كوكبة من الشباب في مجلس الإدارة إلى جانب الخبرات الموجودة في النادي.

وأشاد محافظ الغربية بالتطوير الملحوظ في النادي سواء في المنشآت أو في تطوير أداء ومهارات اللاعبين والذي ظهر في العروض التي قدمها أبطال النادي، إلى جانب المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية أو المستوى الإفريقي.

وتضمنت الاحتفالية تكريم اللاعب إياد الساحلي من ذوي الهمم، وتكريم فريق البلياردو لتتويجه ببطولة إفريقيا للأندية والتي أقيمت بدولة المغرب، كما تم تكريم فريق الجودو للمكفوفين بالنادي لتتويجه ببطولة الجمهورية، كما تم تكريم البطل إياد السحلي من ذوي الهمم بطل الجمهورية في الجري.

رافق الوزير خلال جولته، اللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، محمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، محمد عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة للمنشآت الشبابية، الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام الإدارة العامة للمنشآت الرياضية، الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، يسري الديب مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية.