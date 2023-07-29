"قومى المرأة" يتعاون مع "حياة كريمة" فى تنفيذ "أنت الحياة" ببنى سويف

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وهي فعالية توعوية موسعة فى الفترة من ٢٩ يوليو حتى ٣ أغسطس الجارى فى محافظة بنى سويف، وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة، وبمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات، بهدف رفع الوعى لدى الأهالي بعدد من القضايا الهامة التى تمس حياتهم.

وتتضمن الفعاليات والأنشطة تنظيم برامج توعوية حول ريادة الأعمال والادخار والإقراض الرقمى والإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة والشمول المالى، بجانب استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات.

وتتناول الفعاليات موضوعات توعوية حول مشورة ما قبل الزواج والتخطيط الإنجابي والتثقيف الصحي للحمل والولادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً حول التربية الإيجابية والتغذية والرضاعة والدمج والإعاقة وريادة الأعمال وأسباب الادخار، وكيفية وضع الخطة وكيفية إدارة الأموال وعمل مشاريع وإدارة المخاطر والتثقيف الرقمي.