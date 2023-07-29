السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن وإصابة 11 فى انقلاب ميكروباص بالجيزة

حبس
حبس

لقى مواطن مصرعه وأصيب 10 آخرون بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى وصلة المريوطية نطاق دائرة قسم الهرم بالجيزة، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى وصلة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة وفاة شخص وإصابة 10 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.

مواطن وصلة المريوطية دائرة قسم الهرم المستشفى رفة عمليات النجدة رجال المباحث

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