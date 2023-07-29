السيطرة على حريق "عشة" ينقذ "حدائق الأهرام" من كارثة

شب حريق بـ"عشة" في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة بالقرب من خطوط كهرباء الضغط العالي، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا باشتعال حريق في شارع الضغط الغالي بمنطقة حدائق الأهرام، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق وتبين من خلال المعاينة اشتعاله بـ"عشة"، دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.