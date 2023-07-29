حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة منشأة ناصر، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

تمكنت الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف العقار أمكن ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك أحدهما" وعثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 أمتار- الأدوات المستخدمة فى التنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.