تداول 17 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و584 شاحنة و155 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، و372 شاحنة، و125 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، و212 شاحنة، و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين "الحرية 2"، و"بوسيدون إكسبريس"، بينما تغادر السفينة "GOLDEN EAGL"، وعلى متنها 7000 طن أسمنت تصدير إلى مدغشقر، فيما استقبل الميناء بالأمس، العبّارتين "القاهرة" و"أمل"، وغادرت السفينتان "بوسيدون إكسبريس" و"الحرية 2".

فيما شهد ميناء نويبع تداول 1650 طن بضائع، و140 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا، وسجّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2400 راكب بموانئها.