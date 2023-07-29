السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير جمال بيومى: القمة الروسية الإفريقية إضافة لقمم عديدة خاطبت إفريقيا (فيديو)

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

تحدث السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية القمة الروسية الإفريقية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن القمة تعتبر إضافة لقمم عديدة خاطبت إفريقيا. 

وأضاف بيومي عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن القارة الإفريقية تعتبر قوة تصويتية كبيرة، حيث تضم 51 دولة، وهي أكثر القارات افتقارًا للمال والتمويل والتنمية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الأموال التي تخرج من إفريقيا باتجاه الدول المتقدمة أكثر مما يأتيها من هذه الدول، حيث تدفع أقساط ديونها وعوائدها، وتدفع تكلفة الواردات بأكثر مما تصدر أو تتلقى من استثمارات.

وتابع: "هذا الوضع المعكوس لا يمكن أن يستمر، فكلما ازداد الفقير فقرًا، يتأتي وقت تنتهي إمكانياته تمامًا، ولا نستطيع أن نستهدف المزيد من قواه".

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن القمة الروسية الإفريقية تنعقد في ظل ظروف غير طيبة من حيث الحرب الدائرة في أوكرانيا.  

القمة الروسية الإفريقية إضافة أفريقيا خاطبت قمم عديدة السفير جمال بيومي جمال بيومي

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