السيطرة على حريق في برج سكني بالفيوم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، على حريق شب ببرج سكني مكون من 10 طوابق بمنطقة المسلة ولم يسفر عن وجود إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بنشوب حريق ضخم ببرج سكني بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحريق، وتبين أنه شب بالطابق الخامس ببرج سكني مكون من 10 طوابق وتم إخماد النيران، والسيطرة علي الحريق قبل امتداده لباقي البرج ولم يسفر عن وجود إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.