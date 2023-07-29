السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح البرومو الدعائي خلال أيام..

معسكر مغلق لـ رامي إمام للانتهاء من مونتاج "أبو نسب"

كواليس فيلم ابو نسب
كواليس فيلم ابو نسب

دخل المخرج رامي امام معسكر مغلق للانتهاء من عمليات مونتاج الفيلم السينمائي الجديد “أبو نسب” للنجم محمد إمام، والمقرر عرضه منتصف شهر أغسطس المقبل. 

ويعكف المخرج رامي إمام حاليا على انتقاء عدد من المشاهد المميزة بالفيلم لعمل البرومو الدعائي والرسمي للفيلم والمقرر طرحه خلال أيام في إطار الحملة الدعائية للفيلم . 

وانتهى نجوم الفيلم من تصويره بالكامل خلال الأيام الماضية كما انتهوا من تصوير الأفيش، كما انتهى من تصوير عدد من الأفيشات الأخرى لكل بطل على حدة. 

و تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الفنان محمد إمام الذي يلعب دور طبيب، ويظهر محمد إمام خلال فيلم “أبو نسب” بشخصية جديدة ومختلفة عما قدمها من قبل، ويقع في غرام فتاة تجسدها الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم حيث تظهر بدور شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، لتنتهي علاقتهما بالزواج.

وتجسد الفنانة هالة فاخر دور والدة محمد إمام، بينما تجسد الفنانة وفاء عامر دور والدة ياسمين صبري، كما يشارك الفنان صلاح عبد الله ضمن الأحداث كضيف شرف.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

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