وفد الشباب الكاثوليكي يستعد للمشاركة في يوم الشباب العالمي بالبرتغال

يستعد وفد الشباب الكاثوليكي بمصر، للمشاركة في يوم الشباب العالمي بالبرتغال.

ويترأس هذه الفعاليات قداسة البابا فرنسيس، المقرر إقامتها في شهر أغسطس المقبل. كان في استقبال وفد الشباب إيبارشية بورتو، حيث سيقيم وفد الشباب مع عائلات الإيبارشية.

يأتي ذلك تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا توما حبيب، مسؤول اللجنة الأسقفية للشباب، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

وأقيمت الجمعية العمومية لنشاط إيمان ونور بالعالم، بمدينة ستراسبورج بفرنسا، بمشاركة الأخ أشرف زخاري، عن مقاطعة شمال مصر والسودان، والأب أيوب يوسف، عن مقاطعة وسط مصر، والأخ أمجد إدوارد، منسق الشرق الأوسط.

وتعقد الجمعية العمومية لإيمان ونور كل خمس سنوات في إحدى البلاد، التي تنشط بها جماعات إيمان ونور. دارت الجمعية العمومية حول وضع أولويات، وأهداف النشاط، خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتم انتخاب المنسق العالمي، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم اختيار الأخ أمجد إدوارد من مصر، كعضو في مجلس الادارة.