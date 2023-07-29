"اتبهدلت معاها".. قصة الحب بين زوجى الغربية انتهت بالذبح داخل نادى زفتى الرياضى

تحولت خروجة "شيماء" إلى كابوس عندما عادت في سيارة إسعاف بدلًا من منزلها اتجهت إلى المستشفى في حالة خطيرة وكل هذا بسبب خلافات مع طليقها.

داخل نادي زفتى الرياضي في الغربية جلست "شيماء" تستمتع بوقتها ولكن الاستمتاع لم يستمر طويلًا فقد حان القدر المشئوم بقدوم الزوج عندما علم بتواجدها.

سلاح أبيض بين طيات ملابسه كان الوسيلة التى أنهى بها الزوج المشاكل المتبادلة بينه وبين طليقته بالضرب وبسلاح أبيض سكين طعنها في رقبتها ما أصابها بإصابات بالغة وتركها في حالة خطيرة.

تمكنت مباحث زفتى بمحافظة الغربية من إلقاء القبض على المدعو أحمد.م والمتهم بطعن طليقته بسلاح أبيض في رقبتها بنادي زفتى الرياضي، وتم التحفظ عليه وإحالته إلى جهات التحقيق، ومتابعة حالة المجني عليها داخل المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب بالتعدي على طليقته بالضرب بسلاح أبيض سكين وطعنها في رقبتها ما أصابها بإصابات بالغة وذلك بالنادي الرياضي بمدينة زفتي، حيث سقطت غارقة في دمائها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومباحث زفتى وشرطة النجدة وسيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين أن المجني عليها تدعى شيماء.م، وتم نقلها في حالة خطرة لمستشفى زفتى العام.

وتبين قيام طليقها بالتعدي عليها بالضرب بسكين في رقبتها لوجود خلافات أسرية بينهما، وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض بعد محاولة هروبه.

وتحرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة التي شهدت الحادث بالنادي، وسؤال المجني عليها بالمستشفى فور تحسن حالتها، والتحفظ على المتهم واستمرار التحقيقات.