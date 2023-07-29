السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد بقاء الشناوي.. علي لطفي يجمع متعلقاته من الأهلي

علي لطفي
علي لطفي

بدأ علي لطفي، حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي، في إنهاء كافة الأمور المتعلقة بعلاقته مع القلعة الحمراء بعد الاتفاق مع زد  الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز في موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

وكشف مصدر مسؤول أن علي لطفي جمع متعلقاته من النادي تمهيدا للرحيل إلى نادي زد، بعد التأكد من بقاء محمد الشناوي وعدم انتقاله للنصر السعودي.

وأضاف المصدر أن حارس الأهلي أنهى اتفاقه مع ناد زد الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة، لكنه كان يترقب موقف محمد الشناوي بعد انتهاء المهلة التي حددها مسئولو الأهلي لرحيل الشناوي إلى الدوري السعودي.

وأشار المصدر إلى أن المهلة التي حددها الأهلي لمحمد الشناوي لوصول عرض من نادي النصر السعودي انتهت مساء أمس الخميس، ليستكمل الشناوي عقده مع النادي الذي يمتد لموسمين قادمين.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للأهلي أشاد بمستوى علي لطفي الذي تولى حراسة مرمي الفريق في مباراته الأخيرة أمام المصري في ختام مباريات الدوري وإنقاذه مرمى الفريق من أكثر من فرصة محققة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واصل تدريباته مساء أمس على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الداخلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين داخل الملعب قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية.

خاض اللاعبون فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال قبل المشاركة في تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية.

وأدى حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الفريق قد تعادل بدون أهداف مع فريق المصري في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ختام منافسات بطولة الدوري التي حسم الفريق لقبها.

علي لطفي محمد الشناوي الاهلى النصر السعودي

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