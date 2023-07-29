الأنبا نيقولا يترأس صلاة القداس فى كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر

ترأس المتروبوليت نيقولا مطران طنطا وتوابعها والوكيل البطريركى للشئون العربية، صلاة القداس في كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر.

جاء ذلك بمعاونة راعى الكنيسة الأب يوسف داروس والشماس يوسف نواصيرى.

وكان قد زار البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، في المقر البطريركي بالإسكندرية طاقم صف ضباط مدرسة كاديت البحرية الذين حضروا إلى ميناء الإسكندرية على السفينة الحربية اليونانية "ساموس" كجزء من رحلة التدريبات الصيفية السنوية.

ورحب صاحب الغبطة بهم واستقبلهم في قاعة العرش البطريركي.

وفي كلمته إشارة إلى تاريخ الكنيسة بالإسكندرية على مر القرون، بالإضافة إلى عملها الإرسالي والإنساني الحديث، وأكد: "نحن سنستمر في حراسة بطريركيتنا التاريخية والوطنية والروحية، والحفاظ على تراث أسلافنا القديسين كما هو والغير قابل للتفاوض، منذ عهد مُؤسس كنيستنا الرسول والإنجيلي مرقس حتى اليوم. من خلال الاستمرار في تقليد آبائنا هذا، متطلعين بتفاؤل إلى المستقبل المأمول في إفريقيا، حيث نعمل بلا كلل من أجل مستقبل أفضل لأطفالها، بينما نستنير بنور الإنجيل وقيامة المسيح".