الثلاثاء.. الروم والكاثوليك يبدأون صوم العذراء مريم حتى 15 أغسطس

تبدأ الكنيستان القبطية الكاثوليكية، والروم الأرثوذكس بمصر، الثلاثاء 1 أغسطس 2023، صوم السيدة العذراء مريم، الذي يستمر لمدة 15 يومًا متتاليًة، لتحتفلا بعيد رقاد السيدة العذراء مريم.

وتحتفل الكنيستان بعيد رحيل العذراء فى يوم 15 أغسطس 2023، كاختلاف فى التقويم فقط وليس فى العقيدة.

من جهته، قال الأنبا نيقولا، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، إن صوم عيد رقاد وانتقال العذراء مريم يبدأ في الأول من شهر أغسطس المقبل.

وتابع الأنبا نيقولا، في تصريح له: خلال الصوم غير مسموح بأكل السمك عدا يوم عيد تجلي السيد المسيح في 6 أغسطس.

وخلال صوم السيدة العذراء مريم تقيم الكنائس المسيحية القداسات الإلهية والنهضات الروحية.

وتشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية خلال فترة صوم العذراء مريم أنشطة روحية مكثفة احتفالاً بهذه المناسبة، من خلال تنظيم صلوات قداسات يومية، ونهضات روحية مكثفة.

ومن أشهر الكنائس التي تشهد إقبالاً كبيراً من الأقباط خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، كنيستها بمسطرد، وديرها بدرنكة، إذ يتوافد عليها الآلاف من الأقباط خلال صوم السيدة العذراء مريم.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط فيه عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات دون زيوت.