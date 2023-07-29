مصرع طفلة بسبب سقوط حائط عليها في الشرقية

لقيت طفلة مصرعها، متأثرة بإصابتها كسور متعددة ونزيف بسبب تعرضها لسقوط جزء من حائط من الطوب اللبن عليها ناحية الشيخة حمدة مدينة القرين بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين المركزى بوصول طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات جثة هامدة إثر إصابتها بنزيف نتيجة سقوط جزء من حائط عليها.

وكشفت التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر إصابتها بكسور وكدمات نتيجة سقوط جزء من حائط عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.